Mais 938 novos servidores da Educação são empossados pelo Governo do Estado

O Governo do Estado empossou 938 novos servidores efetivos nesta terça-feira, 1° de fevereiro. Entre os profissionais, que atuarão em toda Santa Catarina, tomaram posse 373 professores, 329 assistentes de educação, 17 novos administradores, 153 orientadores e 66 supervisores escolares.

O secretário de Estado da Educação, Luiz Fernando Vampiro, destacou os investimentos feitos no governo Carlos Moisés na Educação. Citou a valorização dos professores, com o novo plano de carreira e a remuneração mínima de R$ 5 mil para professores com 40 horas semanais. “Nós estamos acabando com aquela ideia de que professor é deixado de lado, que não recebe a remuneração adequada e não deve ser valorizado. Pela primeira vez, sem greve, o Estado consegue fazer um grande reconhecimento e valorização da Educação. Este reconhecimento é de vocês, que passaram no concurso público, que estão entrando na rede mesmo em um momento pandêmico para fazer a diferença”, disse Vampiro

Estiveram presentes no evento, representado todos os 938 servidores empossados, 186 profissionais da educação que atuarão na rede estadual de ensino em escolas da Grande Florianópolis. Ao mesmo tempo, cada uma das Coordenadorias Regionais de Educação realizaram atos de posse em todo o Estado.

Os novos servidores foram empossados após a sexta chamada do Concurso Público de Ingresso no Magistério Público Estadual de 2017, realizada pela SED no fim de novembro. Já a escolha de vagas foi feita totalmente on-line, no mês de dezembro, e a lista completa dos servidores pode ser acessada no Diário Oficial do Estado.

A professora Angela Haro Beal, que dará aulas de Educação Física na rede estadual, deu seu depoimento em nome de todos os demais professores empossados no evento. “Tenho certeza que todos nós faremos um ótimo trabalho junto aos estudantes, é por isso que estamos aqui. Quero agradecer o secretário Vampiro e os demais pela oportunidade”.

1,7 mil novos servidores em 2021

Considerando os servidores empossados nesta terça, todos chamados ainda no ano de 2021, chega a 1.733 o número de novos profissionais efetivos empossados pela SED desde o início do ano passado. Até novembro, já atuavam na rede estadual de ensino mais 633 novos professores e 162 profissionais administrativos, entre eles Assistentes de Educação e Especialistas em Assuntos Educacionais.

Desde 2019, o total de servidores da educação empossados em Santa Catarina chega a 4.323, que correspondem a mais de 20% do total efetivo da secretaria atuando nas escolas da rede estadual de ensino.

Posse simbólica de 244 profissionais

No evento, também foi realizada a solenidade de posse simbólica de mais 244 bibliotecários, psicólogos, assistentes sociais e nutricionistas. Admitidos em caráter temporário por meio do edital nº 3011/2021, todos os profissionais passarão a atuar na rede estadual já neste ano.

