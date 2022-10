Invernada Adulta do CTG Barbicacho Colorado é a grande campeã do Festival Gaúcho de Dança

A conquista inédita aconteceu nesse final de semana na cidade de Farroupilha no Rio Grande do Sul.

A invernada adulta do CTG Barbicacho Colorado conquistou um título inédito para Santa Catarina. O grupo venceu o Fegadan – Festival gaúcho de danças, um dos concursos mais disputados do meio tradicionalista. A competição aconteceu no último final de semana na cidade de Farroupilha no Rio Grande do Sul. Vinte grupos, a maioria de cidades gaúchas, participaram da modalidade danças tradicionais na categoria adulto e o CTG Barbicacho Colorado foi avaliado como o melhor grupo de dançarinos pelos jurados.

No sábado os vinte grupos se apresentaram na fase classificatória e apenas dez foram selecionados para final que aconteceu no domingo.

A Invernada Adulta do Barbicacho conta com 20 pares e na fase final do Fegadan apresentou as danças do “Chote das duas damas”, “Balaio”, “Quero Mana” e o “Pau-de-Fitas”. Foi um verdadeiro show de sapateados, sarandeios e interpretação que encantou pela beleza e harmonia.

“O nível dos grupos é altíssimo e vencer um concurso tão concorrido e valorizado no meio tradicionalista como o Fegadan é maravilhoso. Estamos muito felizes e orgulhosos do nosso trabalho ter sido reconhecido e principalmente de poder mostrar o amor pela dança que transcende o palco e emociona a todos. É uma conquista muito importante para o CTG e para Lages e Santa Catarina.” Disse o instrutor do grupo e dançarino Mateus Arruda.