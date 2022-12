Sicredi figura entre as maiores empresas da Região Sul

No ranking das 500 Maiores do Sul 2022, a instituição financeira cooperativa obteve a 5ª posição

O Sicredi está entre as maiores empresas da Região Sul de acordo com a Revista Amanhã e PwC. A instituição financeira cooperativa que completa 120 anos em 2022 e está presente nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, ocupa a 5ª posição no ranking 500 Maiores do Sul. A pesquisa apresenta o desempenho das grandes empresas dos três estados em 2022 e tem como metodologia para a classificação, o Valor Ponderado de Grandeza (VPG) – resultado da soma de 50% do patrimônio líquido, 40% da receita líquida e 10% do resultado líquido – lucro ou prejuízo – do exercício.

“Por mais um ano, o Sicredi ganha destaque no levantamento das maiores empresas, o que reforça o compromisso de estar cada vez mais próximo ao associado e às regiões onde estamos presentes, levando desenvolvimento econômico sustentável para todos. É a força do cooperativismo de crédito gerando impacto positivo em Santa Catarina por meio do fomento à geração de renda e à melhoria da qualidade de vida”, destaca o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 6 milhões de associados. Com presença nacional, o Sicredi conta com mais de 2.400 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros. Em Santa Catarina, o Sicredi reúne mais de 400 mil associados e conta com mais de 180 pontos de atendimento.

Facebook | Twitter | LinkedIn | YouTube