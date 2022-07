Valor da passagem dos ônibus intermunicipais vai aumentar em SC

As tarifas das passagens de ônibus para viagens intermunicipais em Santa Catarina terão reajustes. A autorização foi dada oficialmente pela Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina (Aresc), nesta quinta-feira (7). Com isto, as três principais empresas que fazem viagens entre cidades catarinenses poderão aplicar os novos valores a partir de 7 de agosto. Os reajustes variam entre 16% e 17%.

As alterações valem para a Auto Viação Catarinense Ltda, Empresa Reunidas Transportes Coletivos S/A, Empresa Reunidas Transportes S/A e Empresa Real Transporte e Turismo S/A. De acordo com a resolução publicada pela Aresc, “o índice de revisão para serviço urbano é de 17,39%, e para serviço rodoviário de 16,14%”.

A decisão da Agência leva em consideração aguns pontos. Um deles é que foi assinado Termo de Acordo entre a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE) e o Ministério Público do Estado de Santa Catarina (MPSC) para regularização do transporte intermunicipal em SC, no ano passado. Assim, ficou definido o cálculo para a revisão das tarifas.

Pela lei de criação da Aresc, as resoluções de reajustes devem ser publicadas com antecedência mínma de 30 dias, como ocorre neste caso. Outras empresas que fazem o serviço intermunicipal também estão recebendo autorização para reajuste. Na Grande Florianópolis, o aumento deve entrar em vigor na metade deste mês.

