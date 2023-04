Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina mantém prazos de implantação do Novo Ensino Médio

O Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina (CEE/SC) deliberou, na Comissão de Educação Básica, que as instituições de ensino públicas e privadas do Estado devem manter o cronograma de implantação da nova proposta de ensino médio. A decisão foi mantida pelo Conselho Pleno do CEE/SC nesta segunda-feira, 24, de acordo com os critérios estabelecidos na Resolução CEE/SC nº 093/2020.

A deliberação considera a portaria do Ministério da Educação (MEC) nº 627/23, que suspende os prazos de uma portaria de 2021, que institui o Cronograma de Implementação do Novo Ensino Médio (confira os prazos abaixo). A medida do CEE visa garantir a qualidade do ensino e o cumprimento das diretrizes para a educação básica no estado de Santa Catarina.

Para o Presidente do Conselho Estadual de Educação, Osvaldir Ramos, essa decisão traz tranquilidade e segurança às Instituições pertencentes ao Sistema Estadual de Educação, já que se esclarece a suspensão dos prazos da implementação do Novo Ensino Médio, em função da Consulta Pública para a avaliação e reestruturação da política nacional de Ensino Médio. “Entendemos que esse processo de avaliar e de reestruturar o Ensino Médio se faz necessário, pois a construção do processo educativo deve ser sem cumieiras, para garantir sua permanente construção”, enfatizou o presidente.

“A decisão do Conselho Estadual de Educação é muito importante. Sabemos que o Novo Ensino Médio precisa ser aprimorado nas escolas catarinenses e estamos trabalhando na adequação do currículo”, explicou a presidente da Comissão de Educação Básica do Conselho, Patrícia Lueders.

Novo Ensino Médio em Santa Catarina

Atualmente, mais de 700 escolas de Santa Catarina implementaram o Novo Ensino Médio. A Secretaria de Estado da Educação (SED) está ciente das principais dificuldades do Novo Ensino Médio, a partir de escutas realizadas com coordenadores e gestores, como a infraestrutura das escolas e efetivação da nova carga horária. Por isso, está realizando estudos para a revisão do novo ensino médio, por meio de uma Comissão.

Entre as principais mudanças está uma carga horária ampliada e mais possibilidades no currículo. A ampliação da carga horária mínima anual passou de 800 horas para 1.000 horas. O currículo contempla agora Projeto de Vida, uma segunda Língua Estrangeira (além do Inglês), os Componentes Curriculares Eletivos e as Trilhas de Aprofundamento.

Conheça o cronograma de implementação mantido em Santa Catarina:

2022

Início do ano letivo

Último prazo para implementação da carga horária mínima de mil horas anuais prevista na Lei nº 13.415/2017 em todas as instituições de ensino autorizadas a ofertar o Ensino Médio do Sistema de Estadual de Ensino.

Último prazo para implementação dos novos currículos na 1º ano do Ensino Médio para todas as instituições de ensino autorizadas a ofertar o Ensino Médio do Sistema Estadual de Ensino.

2023

Início do ano letivo

Último prazo para implementação dos novos currículos na 2º ano do Ensino Médio para todas as instituições de ensino autorizadas a ofertar o Ensino Médio do Sistema Estadual de Ensino.

2024

Início do ano letivo

Último prazo para implementação dos novos currículos na 3º ano do Ensino Médio para todas as instituições de ensino autorizadas a ofertar o Ensino Médio do Sistema Estadual de Ensino

Por Fernanda Kleinebing, assessoria de comunicação da secretaria de estado da educação