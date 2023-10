Em área castigada pelas cheias, Saúde realiza transferência aérea de pacientes que necessitam de hemodiálise

As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), em colaboração com a equipe aérea da Polícia Militar de Santa Catarina Águia 02, mobilizaram-se para transportar oito pacientes que necessitavam de hemodiálise, nesta terça-feira, 10. A operação foi essencial devido às estradas estarem bloqueadas pelas enchentes e deslizamentos de terra, em razão das fortes chuvas que atingiram os municípios catarinenses.

Os profissionais e pacientes partiram de Pouso Redondo com destino a Rio do Sul. As transferências foram realizadas com dois pacientes por vez no helicóptero.

“Nossas equipes estão em prontidão e comprometidas em fornecer todo o apoio necessário às pessoas que precisam de ajuda. Estamos aqui para servir e proteger a nossa comunidade”, ressalta Dionísio César Medeiros, diretor do Atendimento Pré-hospitalar Móvel.

As atenções para as cidades foram redobradas e os atendimentos estão sendo feitos principalmente para ocorrências de pessoas ilhadas.

Por Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde