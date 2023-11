Proerd forma alunos da Rede Municipal de ensino de São Joaquim

Aconteceu na noite desta quarta-feira dia 22/11 na Casa da Cultura a formatura do Proerd com alunos da Rede Municipal de ensino, das escolas Aristides Ribeiro de Medeiros, Caic Fúlvio Amarante Ferreira e Jurema Hugen Palma. O Proerd – Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência consiste em um esforço cooperativo estabelecido entre a Polícia Militar, a Escola e a Família. Tem por objetivo de capacitar jovens estudantes de informações e habilidades necessárias para viver de maneira saudável, sem drogas e violência.

O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD) é uma iniciativa educacional desenvolvida para prevenir o uso de drogas e a prática de comportamentos violentos entre crianças e adolescentes. O PROERD é uma iniciativa educacional desenvolvida para prevenir o uso de drogas e a prática de comportamentos violentos entre crianças e adolescentes. Implementado em parceria com as escolas e as forças policiais, o programa busca fortalecer a autoestima, promover a tomada de decisõesresponsáveis e estimular relações saudáveis.



A todos os Proerdianos de hoje meus parabéns em especial a professora a Cabo Hamilly da Polícia Militar que desempenha essa função com muito carinho aos educandos junto dos demais colegas soldados, a equipe gestora e pedagógica da SMECD ao executivo e legislativo municipal aos nossos amigos e patrocinadores, nossos professores pais e alunos, muitíssimo obrigado por nos apoiarem junto nesta linda formatura para com o desenvolvimento deste magnífico projeto, disse Fabiano Padilha, Secretário de Educação.