Motoristas de transporte escolar são orientados para volta às aulas; Saiba

A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), através do Comando de Polícia Militar Rodoviária (CPMRv), iniciou na segunda-feira (22) a Operação Volta às Aulas 2024. A ação tem como foco os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares.

Conforme previsão da Secretaria de Estado da Educação, o calendário letivo de 2024 em Santa Catarina terá início no dia 15 de fevereiro, sendo que esta data é válida também para rede de ensino estadual. Já para os professores, o planejamento pedagógico se inicia em 5 de fevereiro.

Diante deste cenário, as ações desenvolvidas pelas unidades subordinadas ao CPMRv, foram divididas em duas fases, “Atividades de educação para o trânsito” e “Operação – Fiscalização de transporte de passageiros”.

A primeira fase da Operação Volta às Aulas 2024 tem como foco a prevenção e orientação dos condutores e proprietários de veículos destinados ao transporte de escolares acerca da importância do disposto no Código de Trânsito Brasileiro, que iniciou no dia 22 de janeiro e vai até o dia 9 de fevereiro, em trabalho conjunto da PMSC com os estabelecimentos de ensino do Estado.

Já a segunda fase será destinada para ações de fiscalização de trânsito voltadas aos veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares, com início no dia 15 de fevereiro até o dia 1° de março.

A operação tem como objetivo intensificar as ações preventivas e de orientação no período anterior ao início das aulas, bem como realizar a fiscalização de transporte de escolares, após o início do ano letivo, nos estabelecimentos de ensino do Estado.