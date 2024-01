Governador empossa novos diretores escolares nesta quarta-feira

O governador Jorginho Mello empossa os novos diretores escolares da Rede Estadual de Ensino de Santa Catarina nesta quarta-feira, 31, em Lages. O objetivo do evento é dar as boas-vindas aos gestores e apresentar as expectativas para a educação catarinense em 2024.

Segundo a Comissão Estadual de Gestão Escolar, mais de 54% das unidades que participaram das eleições alcançaram o quórum mínimo de estudantes, professores e famílias necessários para a escolha dos Planos de Gestão Escolar.

Os Planos apresentam as metas, objetivos e ações para o quadriênio 2024 – 2027.

Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado da Educação