Época da maçã chegou! veja como a maça pode diminuir glicose e inclua ela na sua alimentação diária

Para quem não sabe, a glicose é um tipo de carboidrato utilizado como fonte de energia pelos seres vivos, sendo um dos principais nutrientes da célula. Esse monossacarídeo também participa da formação de carboidratos complexos, como o amido. Além disso, o consumo de qualquer alimento interfere nos níveis de glicose no sangue, já que eles contém carboidratos e outros nutrientes que, após serem digeridos, se transformam em açúcar. O que varia é a quantidade e a rapidez com que a sua glicemia será alterada, por isso, frutas como a maça podem te ajudar.

Diariamente as pessoas com Diabetes têm de garantir que os seus níveis de glicose não se encontram excessivamente altos. Para isso, algumas pesquisas apontam que certos alimentos e bebidas podem ajudar ativamente a baixar os níveis de açúcar no sangue. De acordo com um estudo publicado no International Journal of Pharma and Bio Sciences, por exemplo, comer uma maça todos os dias, em jejum, tem um impacto significativo na diminuição dos níveis de glicose, como também no colesterol LDL e nos níveis de gordura.

Os investigadores indicaram que o “estudo revelou que uma maçã de tamanho médio na dieta de pessoas com Diabetes tipo 2 baixa significativamente os níveis de açúcar no sangue em jejum e os parâmetros lipídicos que são benéficos para a saúde normal das pessoas com Diabetes, juntamente com medicamentos antidiabéticos”.

Boa parte da população adora maçã pelo seu sabor, mas também por serem consideradas nutritivas. Uma maçã média contém cerca de 100 calorias, 25g de carboidratos e quase 20% do valor diário recomendado para fibra. A polpa e a casca da maçã contêm água, vitaminas A e C e outros antioxidantes e minerais. Por isso, uma pessoa se sente mais saciada depois de ingerir essa fruta, devido à combinação.

Os flavonóides específicos, como a quercetina encontrada nas maçãs, podem, de fato, proteger a pessoa do Diabetes. Uma revisão de

2011 revela que comer maçãs está associada a um menor risco dessa doença. Sendo assim, manter uma dieta variada, rica em vegetais e frutas, incluindo maçãs, é boa para todos que tem como objetivo manter a glicose baixa.