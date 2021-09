Delegacia de Pessoas Desaparecidas completa oito anos com 30 mil casos resolvidos

A Delegacia de Polícia de Pessoas Desaparecidas (DPPD) da Polícia Civil completa oito anos de existência nesta sexta-feira. Nesse tempo de vida, a delegacia atingiu a marca de cerca de 30 mil pessoas localizadas. Atualmente, há na DPPD 1.383 boletins de ocorrência de desaparecimentos, sendo 18 crianças, 120 adolescentes e 1.244 adultos. De acordo com delegado titular da delegacia, Wanderlei Redondo, quase a totalidade dos casos é resolvida via telefone; as investigações são realizadas em redes sociais, sites federais e estaduais.

Polícia Militar e Instituto Geral de Perícias também trabalham na busca de pessoas desaparecidas

Desde 2012, a Polícia Militar de Santa Catarina, por meio do programa SOS Desaparecidos, vem trabalhando com atendimento e encontro de desaparecidos, dando atenção especial às crianças e adolescentes. A PMSC é a única polícia militar no país que possui uma equipe de dedicação exclusiva na busca, divulgação e armazenamento de dados de desaparecidos.

IGP coleta material de familiares

Por meio do Programa Conecta, o Instituto Geral de Perícias contribui com a localização de pessoas desaparecidas e a identificação de pessoas de identidade indeterminada, por meio de dados obtidos de seus familiares e da utilização de ferramentas de Antropologia Forense, Odontologia Legal, Genética Forense e Representação Facial Humana.

Por meio do programa, a equipe do Instituto Geral de Perícias realiza a coleta de materiais biológicos dos familiares dos desaparecidos e faz a posterior inserção dos seus perfis genéticos no Banco Estadual de Perfis Genéticos de Santa Catarina (BPG/SC) e no Banco Nacional de Perfis Genéticos (BNPG), bem como a realização da progressão de idade e modificações faciais em imagens da pessoa desaparecida, para divulgação nos programas públicos para busca de desaparecidos.

Tem alguém conhecido que desapareceu?

Utilize os serviços disponíveis:

Delegacia de Polícia de Pessoas Desaparecidas : http://desaparecidos.pc.sc.gov.br/ ou pelo 181

SOS Desaparecidos da Polícia Militar: https://www.pm.sc.gov.br/sos-desaparecidos ou pelo 190.

Programa Conecta do IGP: https://www.igp.sc.gov.br/conecta/

Telefone: (48) 98843-7253

E-mail: desaparecidos@igp.sc.gov.br

