Defesa Civil de São Joaquim alerta para risco de deslizamentos devido a fortes chuvas em Santa Catarina; entenda

A Defesa Civil de São Joaquim emitiu um alerta em relação às fortes chuvas previstas para os próximos dias em Santa Catarina. De acordo com os especialistas, o solo já está saturado devido às chuvas anteriores, o que aumenta significativamente o risco de deslizamentos e inundações na região.

No período entre sexta-feira (27) e sábado (28), são esperados temporais em diversos pontos do estado, com destaque para o Grande Oeste, planaltos e o norte de Santa Catarina. Essas tempestades serão acompanhadas por ventos fortes e queda de granizo, tornando a situação ainda mais desafiadora para os moradores locais. Além disso, a chuva pode ser intensa, acumulando volumes elevados em um curto espaço de tempo.

Os meteorologistas preveem volumes de chuva bastante expressivos, com acumulados que variam entre 120 e 160 mm em áreas do Grande Oeste e parte do Planalto Sul e Planalto Norte, próximos à divisa com o Paraná. Em alguns pontos, os valores podem se aproximar dos impressionantes 200 mm. Nas demais áreas do estado, os acumulados devem ficar entre 80 e 120 mm.

Diante dessa situação de extrema preocupação, a Defesa Civil de São Joaquim está orientando os moradores a tomarem medidas preventivas, como o monitoramento constante dos níveis de chuva e a verificação das condições de segurança em suas residências. Em áreas de risco, a evacuação preventiva pode ser necessária, garantindo a segurança das famílias locais.

As autoridades também aconselham que os motoristas evitem viagens não essenciais durante os dias de chuva intensa, devido ao risco de alagamentos e deslizamentos de terra que podem prejudicar a mobilidade nas estradas.

A Defesa Civil de São Joaquim está em contato constante com as autoridades estaduais e municipais para coordenar os esforços de resposta a possíveis situações de emergência. É fundamental que a população esteja atenta às atualizações e alertas emitidos pelas autoridades competentes, a fim de garantir a segurança de todos durante esse período de tempo adverso.