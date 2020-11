Cerejeiras breves – Por Henrique Córdova

Floridas, altas cerejeiras em linha,

Enraizadas à margem do lago sereno,

Entre nuvens brancas, leves e passageiras,

Mergulharam, impávidas, nas águas límpidas.

A suave brisa brincava com os galhos fagueiros,

Que moviam as árvores no mágico espelho imóvel,

Exibindo, em todas as nuanças, o prodígio do reflexo.

O incógnito pintor, que esboçou o indizível quadro,

Com um inesperado, persistente e forte sopro,

Misturou todas as cores, enrugou as águas

E suprimiu, sem qualquer piedade,

De nossos olhos atônitos,

A linda paisagem.