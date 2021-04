Nova Portaria define critérios para retomada das práticas esportivas em SC

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) e a Fundação Catarinense de Esporte (Fesporte) publicaram nesta terça-feira, 27, uma portaria conjunta que define critérios para retomada das competições, treinamentos esportivos e práticas esportivas em Santa Catarina de acordo com as medidas de enfrentamento da disseminação da Covid-19. O assunto será tratado em uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 28.

>>> Leia a portaria na íntegra aqui

“Viemos avançando nas discussões e hoje mais uma vez, em relação aos esportes, trazemos novas medidas, com todos os cuidados para que as pessoas tenham suas práticas esportivas asseguradas”, ressaltou a governadora Daniela Reinehr.

A Portaria nº 441 revoga a Portaria Conjunta nº 386, de 12 de abril, e regulamenta as práticas de esporte de rendimento, participação de lazer e educacional, de acordo com as modalidades. Ela ainda leva em consideração a Matriz de Risco Potencial Regional.

Nos anexos da portaria há um formulário que deve ser preenchido por atletas, comissão técnica e arbitragem envolvidos em competições esportivas.

Coletiva de imprensa

A Secretaria de Estado de Saúde e a Fesporte concedem nesta quarta-feira, 28, às 10h, na sede da Fesporte, em Florianópolis, uma entrevista coletiva sobre a portaria conjunta. Participam o presidente da Fesporte, Kelvin Soares, e o superintendente de Vigilância em Saúde da SES, Eduardo Macário.

