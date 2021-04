Nova empresa assume a iluminação pública em São Joaquim

A Prefeitura de São Joaquim contratou nova empresa através de licitação para realizar a manutenção da iluminação pública, muitos pontos estavam às escuras após as lâmpadas queimarem ou serem quebradas em atos de vandalismo.

A empresa vencedora da licitação é a Energia Inovação e Tecnologia de Monte Carlo – SC. Os trabalhos de manutenção iniciaram na noite de terça-feira (27), onde a equipe mapeou os postes que estavam apagados.

Já nesta quarta-feira (28), uma força tarefa iniciou a reposição de peças e lâmpadas danificadas, uma equipe composta por sete profissionais estão trabalhando em três frentes de trabalho para sanar os problemas da iluminação em todos os cantos da cidade.

Os trabalhos começaram no bairro Santa Paulina, Minuano e Loteamento Quatro estações, e durante 30 dias a empresa vai realizar a substituição das peças comprometidas e deixar a cidade de São Joaquim mais iluminada e segura.

Antigamente se uma lâmpada queimasse em determinado poste toda a rua ficava na escuridão, agora o novo trabalho individualiza cada poste e não haverá mais este problema.

A novidade também está na forma de controle da empresa, a cada manutenção os técnicos conversam com o morador que tem o poste na frente de casa e realizam um cadastro para comprovar o trabalho e quais peças foram trocadas.

Outro trabalho que será realizado é a iluminação no Belvedere (Escadaria), também na parte externa do terminal rodoviário Pedro Mattos, e todas as praças ficarão mais iluminadas e agradáveis para a população.

Após a força tarefa finalizada, quando os moradores depararem com uma lâmpada queimada podem acionar a empresa para a manutenção através dos contatos, iluminacaopublicasj@hotmail.com, fones: 3233-6463 | 3233-6464 | 3233-0943 ou através do site da prefeitura saojoaquim.sc.gov.br. Um pedido será aberto e a equipe irá resolver o problema o mais rápido possível.

Fotos: Dionata Costa

Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim