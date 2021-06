Inacreditável – Homem pássaro atravessa pela fenda da Pedra Furada em Urubici

Em suas redes sociais o piloto do helicóptero que lançou os atletas de wingsuit descreveu o sentimento que sentiu pelo desafio: “Intensamente feliz em fazer parte desse feito pela conquista do endosso de piloto lançador de paraquedista, e por mais uma atividade a ser explorada em breve no Estado de Santa Catarina. Obrigado pela equipe Flybrotherswingsuit pela confiança e pela oportunidade de crescimento de me tornar um novo membro desta equipe fantástica.”

Veja o Vídeo:



De um contato breve para um sonho realizado, e dessa maneira que vejo, o feito de hoje, pena que quem deu o pontapé inicial não está mais conosco fisicamente, mas sem dúvida voou junto conosco, Lucas De Zorzi (in memorian).

Os atletas de wingsuit o Gabriel Lott e Flávio Jordão.

Para quem ficou curioso para saber toda essa história, no dia 6 de junho vai passar no Domingo Espetacular na Rede Globo.