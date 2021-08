Governo do Estado apresenta programa SC Mais Esporte

O Governo do Estado apresentou nesta quarta-feira, 4, o programa SC Mais Esporte com investimentos e projetos para o desenvolvimento do esporte catarinense. O evento de lançamento ocorreu no ginásio do Instituto Estadual de Educação, em Florianópolis.

“O esporte leva saúde e qualidade de vida para as pessoas. As olimpíadas de Tóquio nos mostram todo dia histórias de superação e de que com o investimento em esportes se vai longe”, ressaltou o governador Carlos Moisés.

O programa contempla as principais ações da Fesporte no fomento ao esporte e incentivo à prática esportiva. O Estado anunciou um aumento importante no orçamento da Fundação, que deve impactar positivamente essas ações. Serão aproximadamente R$ 60 milhões de orçamento anual, quase três vezes mais do que o orçamento anterior. Já tramitam 62 convênios na Fundação, em parceria com os municípios catarinenses, destinados à construção e reformas de instalações esportivas, totalizando R$ 5,6 milhões em investimentos.

O acesso a estes convênios está sendo divulgado nos canais de comunicação da Fundação, acompanhado de manuais para facilitar aos proponentes o entendimento do processo e fazer os recursos chegarem ao maior número de municípios possível.



“Mais esporte contribui para a melhora de vários indicadores em nosso estado: saúde, educação, segurança pública e desenvolvimento econômico. Sou professor e sei o que essas entregas de material esportivo e infraestrutura impactam no desenvolvimento do esporte, especialmente nas escolas”, destaca o presidente da Fesporte, Kelvin Soares.







No lançamento do SC Mais Esporte, foi realizado um ato simbólico com a distribuição de materiais esportivos para 1.088 escolas catarinenses, onde estão sendo investidos mais de R$ 3,2 milhões. São bolas, raquetes de badminton, petecas, redes de vôlei, futsal e basquete que serão entregues às escolas públicas estaduais. Estiveram presentes gestores educacionais e diretores das escolas estaduais da Grande Florianópolis e Laguna.

Ainda foi anunciado o Programa de Iniciação Desportiva Escolar, que já foi publicado no Diário Oficial do Estado e será um dos pilares do esporte de base em Santa Catarina. O Governo do Estado está disponibilizando mais de 500 bolsas para estudantes universitários de Educação Física, que irão desenvolver projetos de iniciação esportiva por todo o estado, Esses projetos terão acompanhamento da Fesporte, Universidades parceiras e entidades beneficiadas, devendo beneficiar mais de 20 mil crianças e adolescentes de 10 a 16 anos. Serão mais de R$ 4 milhões em bolsas e outros R$ 2 milhões em materiais esportivos, já nessa primeira etapa do projeto.

Outras ações do SC Mais Esporte estão em fase de regulamentação, como o programa Mexa-se, que visa estimular e desenvolver a prática de atividade física para adultos e idosos, com idade a partir de 40 anos, com foco na prevenção e promoção da saúde no âmbito das políticas públicas. O programa bolsa atleta estadual também fará parte do orçamento da Fesporte no próximo ano.

Todas as ações do SC Mais Esporte fazem parte do Plano Estadual de Esporte e Lazer, que estabelece diretrizes, objetivos, estratégias e ações, por meio de princípios de fomento e programas que assegurem o processo de gestão contínua, democrática e participativa para o pleno desenvolvimento do esporte e do lazer em Santa Catarina.

Por André Luiz Lino

Assessoria de Imprensa Fundação Catarinense de Esporte – Fesporte