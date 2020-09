Várias habilidades de Fernanda Coroski

Ser empreendedor é o sonho de 77% dos brasileiros, para alguns vem do desejo de ser o seu próprio chefe, para outros é o dom para determinado trabalho que se destaca e conquista clientes.

Fernanda Coroski é formada em Técnica em eletromecânica pelo Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC). Atualmente é estudante de jornalismo na Universidade do Planalto Catarinense (Uniplac), trabalha como secretária numa oficina mecânica em Lages, é aos finais de semana é fotógrafa de corrida automobilística, uma de suas grandes paixões.

Foi nas corridas que encontrou sua alma gêmea, o piloto do carro 43. Fernanda é mil e uma utilidades, e aos 24 anos decidiu investir em algo que parecia só uma brincadeira de quando era criança o seu ateliê.

Ainda pequena gostava de fazer roupinhas para as suas barbies com retalhos de tecido que encontrava em casa. “Quando era criança, assistia muitos programas educativos como “ArtAtack” e aprendia fazer coisas com materiais recicláveis, como decorar pote de sorvete com e.v.a, minha avó e as amigas dela sempre compravam para me ajudar. ” Conta Fernanda.

Com o incentivo da avó (in memoriam), seus pais, sua irmã, seu namorado e sua madrinha, ela aprendeu que sempre deve fazer o que tem vontade e caso não dê certo, levar como aprendizado.

A pandemia foi o pontapé que Fernanda precisava para investir no seu ateliê. “No início da pandemia, fiz uma máscara com um pedaço de estopa e a costurei a mão, ao postar no Instagram recebi várias mensagens de pessoas querendo máscara, com o número de encomendas achei que era necessário comprar uma máquina, o que facilitou muito”.

E para conciliar trabalho, vida pessoal, faculdade e o ateliê, o jeito é se mudar para a cozinha, assim consegue costurar, assistir a Fórmula 1, e fica perto da família. “ Dou meu jeito e consigo fazer tudo que mais gosto perto de quem mais amo sempre, mesmo as vezes sem tempo para nada”.

Por Larissa Goulart