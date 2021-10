Eliminatórias da Copa: Colômbia x Brasil: veja onde assistir ao jogo

Colômbia e Brasil se enfrentam, hoje, em jogo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. A partida acontece no estádio Metropolitano, em Barranquilla, a partir das 18h (horário de Brasília).

A transmissão do duelo, que é da 5ª rodada do torneio e foi adiado por conta da pandemia, será da TV Globo (aberta) e do SporTV (fechada).

Invicta até aqui nas Eliminatórias, a seleção treinada por Tite lidera a tabela com 27 pontos. A Argentina aparece logo atrás, com 19.

A Colômbia, por outro lado, vem oscilando no torneio. O time de Reinaldo Rueda tem 14 pontos e ocupa a 5ª posição.

Colômbia x Brasil – Eliminatórias

Local: Estádio Metropolitano de Barranquilla (Colômbia)

Data e Horário: 10 de outubro, às 18h (de Brasília)

Transmissão: TV Globo (aberta) e SporTV (fechada)

Com informações Uol