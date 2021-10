Pioneira em SC, proibição da venda de ossos por açougues pode ser adotada em outro Estado

O Procon do Paraná avalia proibir a venda de ossos de carne bovina nos açougues e mercados do Estado. A medida é semelhante à adotada pelo Procon de Santa Catarina nesta terça-feira (5) – o órgão foi pioneiro no país.

O órgão do Paraná informou que estuda a ação e emitirá um posicionamento até o final da tarde desta sexta-feira (8). Os representantes se reuniram com Procon de Santa Catarina na última quarta-feira (6) com o objetivo de discutir a medida.

A restrição foi bem recebida pelos fiscais paranaenses, informa Thiago Silva, diretor do Procon de Santa Catarina. No fim da tarde desta quinta, 48 horas após a proibição ser decretada, o Procon de Santa Catarina acompanhava a aplicação. Até então, não foram identificados estabelecimentos descumprindo a regra, segundo Silva.

Com informações ND