Estudantes da Serra Catarinense conquistam medalha de ouro na 24ª Olimpíada de Astronomia e Astronáutica

Dois alunos do 8º ano da EMEB Aline Giovana Schimidt, no bairro Guarujá, conquistaram a medalha de ouro na 24ª edição Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), considerada a maior olimpíada científica brasileira.



A medalha de ouro veio através da participação dos alunos Thiago Knack Faraon e Nicolas Schmidt França da Silva, que foram orientados pelo professor de Matemática, Filipe Borges Barbosa, que também ganhou uma medalha como destaque.

“Participar dessa olimpíada com certeza alimenta o nosso desejo pelo conhecimento e essa conquista fortalece ainda mais o grupo e nos incentiva para que possamos almejar voos maiores”, comenta o professor Filipe.

Já o estudante Thiago, ressalta que o incentivo do professor Filipe foi essencial para essa conquista. “Foi uma experiência incrível, é difícil a gente conseguir fazer, mas com a ajuda do professor foi possível”, enfatiza.



Neste ano, a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica teve que se reinventar e adaptar-se aos novos tempos da educação por conta da pandemia do coronavírus (Covid-19), e por esse motivo, as atividades puderam ser realizadas tanto no modo presencial quanto no virtual.

Com informações Lages Diário