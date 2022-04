Professor André Thaler Neto é eleito diretor-geral da Udesc Lages para Gestão 2022-2026

professor André Thaler Neto, do Departamento de Produção Animal e Alimentos, foi eleito diretor-geral do Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV), da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) em Lages, nesta quarta-feira, 27, para a Gestão 2022-2026.

Thaler concorreu pela Chapa 10 e recebeu 51 votos de professores, 48 votos de técnicos universitários e 336 votos de estudantes. O professor David José Miquelluti, do Departamento de Solos e Recursos Naturais, concorreu pela Chapa 20 e recebeu 47 votos de professores, 25 votos de técnicos e 401 votos de alunos.

A votação aconteceu das 9h às 19h, no hall do Prédio da Engenharia Florestal, em cinco seções eleitorais. A apuração ocorreu logo após o encerramento da votação, que elegeu a Chapa 10 com coeficiente 0,46 contra 0,38 da Chapa 20. O resultado oficial da eleição será publicado nesta quinta-feira, 28, pela Comissão Eleitoral.

O diretor eleito

Thaler foi diretor de Ensino de Graduação na Gestão 2018-2022 e assumirá um mandato de quatro anos como diretor-geral, a partir de 8 maio. Médico veterinário, possui mestrado em Zootecnia, doutorado em Ciências Agrárias, com ênfase em melhoramento genético de bovinos de leite e é professor na Udesc Lages desde 1990.

É docente nos cursos de graduação em Medicina Veterinária e Agronomia e no Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal. Foi presidente da Comissão Setorial de Avaliação, diretor assistente de Ensino, chefe de departamento e é avaliador do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Thaler substituirá Clóvis Eliseu Gewehr, eleito diretor-geral em 2018. Gewehr, do Departamento de Produção Animal e Alimentos, também foi diretor de Extensão do centro, de 2014 a 2018 e é professor efetivo da universidade, desde 2005.

Equipe

Durante a campanha, a Chapa 10 anunciou a equipe de diretores adjuntos para a gestão. O grupo será formado pelos professores Álvaro Luiz Mafra, na Direção de Pesquisa e Pós-Graduação; Josiane Teresinha Cardoso, na Direção de Ensino de Graduação; Rodrigo Figueiredo Terezo, na Direção de Extensão; e o técnico universitário Marcos Roberto Rodrigues, na Direção de Administração.

Outras informações relativas à eleição podem ser consultadas neste link.

Assessoria de Comunicação da Udesc Lages

Jornalista Tatiane Rosa Machado da Silva