PMSC realiza Formatura do Fogo na Capital

A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) realizou nas noites de terça-feira, 29, quarta-feira, 30, e quinta-feira, 1° de julho, a Formatura do Fogo dos alunos do Curso de Formação de Soldados (CFSd) de 2021. A solenidades aconteceram no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), sediado em Florianópolis.

A Formatura do Fogo é uma cerimônia militar, característica do quartel-escola da PMSC, que marca o término do período básico de formação dos futuros soldados, iniciado no dia 15 de fevereiro, e entrega do primeiro fardamento aos 544 alunos que frequentam o CFSd. A partir deste ato, os policiais não utilizarão mais os trajes civis no interior do CFAP.

Em virtude da pandemia da Covid-19, todas as medidas sanitárias de prevenção necessárias foram adotadas durante as solenidades.

Fotos: 1º sargento RR Aurélio de Oliveira e 3º sargento RR Paulo Santana – CCS

Fonte PMSC