Leoas da Serra vencem na estreia da Taça Brasil

Em busca do tricampeonato da Taça Brasil de Futsal Feminino, o Leoas da Serra estreou com vitória na competição que está sendo disputada neste ano em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O triunfo da equipe lageana foi sobre o time gaúcho do Celemaster, de Uruguaiana, pelo placar de 4 a 2.

A partida foi bastante equilibrado na primeira etapa com o Celemaster abrindo o placar com Marina Loures. O Leoas não se abateu e empatou com Nega e virou com Rúbia, garantindo a vantagem ainda na primeira etapa.

Na segunda etapa, porém, a vantagem acabou logo no primeiro minuto com Cota que voltou a deixar empatada a partida. O Leoas não se abateu e foi atrás de buscar a vitória com Rúbia novamente e Petuxa fechou o placar. 4 a 2 e estreia com vitória na Taça Brasil.

Próximo jogo

O Leoas da Serra volta à quadra na próxima terça-feira, 11h de Brasília (10h no horário local) contra o CEPE Bahia.