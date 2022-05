Mafra é atingida novamente por temporal com granizo

A região de Mafra foi novamente atingida por fortes chuvas com ocorrência de queda de granizo. A Defesa Civil Municipal de Mafra informou que está de prontidão para o atendimento da população.

Em meados de fevereiro deste ano, a região de Mafra e Rio Negro já havia sido atingida por um temporal com queda de granizo. Em dezembro de 2021, outro temporal com granizo chegou a deixar 700 unidades consumidoras sem luz na região. A liberação do saque do FGTS das famílias atingidas pelo granizo em dezembro, havia sido feita há pouco mais de uma semana.

Em atualização