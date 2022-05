Nova queda de barreira na Serra do Corvo Branco reforça necessidade de bloqueio

A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE) informa que identificou novo desmoronamento na Serra do Corvo Branco, neste domingo, 29. O incidente ocorreu em um ponto dentro da área interditada há mais de 20 dias, que já estava mapeado para testes de pulsão, uma vez que já era considerado de risco.

No projeto de pavimentação em execução antes do evento climático do começo de maio, inclusive, estava previsto um falso túnel, ou seja, uma cobertura de concreto para o trecho. Equipes coordenadas pela SIE continuam monitorando a área e voltam a trabalhar no local assim que houver condições de segurança.

O secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, tenente-coronel Thiago Vieira, afirma que o incidente só reforça a necessidade de interdição da Corvo Branco neste momento: “A passagem de veículos e até mesmo a pé está expressamente proibida, para a segurança de todos”, reforça Vieira.

Por Bianca Backes

Vanessa Pires

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade