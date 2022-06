Veja as dez cidades que mais geraram empregos em Santa Catarina até maio

A geração de empregos está em alta em Santa Catarina em 2022. Entre janeiro e maio, foram criadas quase 75 mil vagas com carteira assinada no estado. Dos 295 municípios catarinenses, 246 estão com saldo positivo no mercado de trabalho formal, o que representa 84% do total. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta semana.

Segundo o governador Carlos Moisés, o resultado confirma o momento de crescimento econômico acelerado vivenciado pelo estado com a melhora do cenário epidemiológico no enfrentamento da pandemia de Covid-19. “Estamos confiantes de que estes números seguirão muito bons no segundo semestre. O Governo do Estado trabalha em parceria com a iniciativa privada, sempre buscando atrair novos investimentos. Esse é um trabalho que tem dado resultado”, diz o governador.

Veja abaixo as dez cidades que geraram mais empregos em Santa Catarina até maio:

Blumenau – 6.116 Florianópolis – 5.329 Joinville – 4.870 Itajaí – 4.629 Chapecó – 3.299 São José – 3.151 Itapema – 3.120 Criciúma – 2.678 Jaraguá do Sul – 1.939 Tubarão – 1.296

Por Leonardo Gorges

