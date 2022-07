Blumenau vai sediar 34ª edição dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina

Blumenau vai sediar a 34ª edição dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina. A competição acontece de 15 a 25 de setembro e deve reunir cerca de quatro mil atletas de todo estado.

O anúncio oficial foi feito neste domingo, 17, pelo prefeito de Blumenau, Mário Hildebrandt, juntamente com o presidente da Fundação Catarinense de Esporte (Fesporte) Kelvin Soares e do secretário de Esporte de Blumenau, Ricardo Echelmeier, em visita ao Complexo Esportivo do Sesi.

“Sediar os Joguinhos Abertos em função da nossa estrutura e da disponibilidade dos nossos equipamentos mostra que estamos no caminho certo, fortalecendo o esporte, a promoção da saúde e também a economia e o turismo que um evento esportivo desse porte representa”, destaca o prefeito.

Joguinhos Abertos

Os Joguinhos Abertos de Santa Catarina são voltados aos jovens com idade entre 15 e 19 anos. A expectativa é de que cerca de 80 municípios catarinenses participem das competições. Ao todo, serão mais de 20 mil diárias em hotéis da cidade de atletas hospedados pela Fesporte, além de itens como alimentação e transporte que incrementam a economia e o turismo de Blumenau.

Kelvin reforça a parceria da cidade para a realização das competições: “É muito importante que a Fesporte tenha parceiros como o município de Blumenau, que tem uma infraestrutura extremamente adequada para as competições. Fomos incansáveis em busca de uma cidade que tivesse a estrutura adequada para receber cerca de quatro mil atletas”.

Blumenau foi a campeã da 33ª edição dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, somando 14 títulos nas competições. Em 2022, o município participa das competições em todas as modalidades esportivas com uma delegação de cerca de 300 pessoas entre atletas, técnicos e dirigentes esportivos.

A 34ª edição dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina é promovida pelo governo do estado, por meio da Fundação Catarinense de Esporte (Fesporte), em parceria com o município de Blumenau, por meio da Secretaria Municipal de Esporte (SME).