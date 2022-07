Time feminino da Escolinha do Gibi conquista título em circuito de futsal

No último sábado (16), a equipe feminina de futsal da Escolinha do Gibi consagrou-se campeã no Circuito Sul-Brasileiro de Futsal em Grão Pará.

O time que tem como treinador, o Paulinho Gibi, venceu de 3×2 a equipe de Urubici e finalizou a decisão contra a forte equipe de Braço do Norte no placar de 1×0.

Com a vitória, a Escolinha do Gibi se classificou para a próxima etapa do Circuito que acontecerá em Itapema/SC.

Paulinho agradece aos patrocinadores e a Prefeitura de São Joaquim, em especial ao Diretor de Esportes, Edson, por mobilizar todo o deslocamento e incentivo.