Homem não aceita separação e coloca fogo em casa com mulher e crianças dentro

Um homem ateou fogo em casa com a família dentro, em São João do Itaperiú, no Norte de Santa Catarina, neste sábado (16). De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros Voluntários do município, ninguém se feriu.

De acordo com os relatos da ocorrência, a esposa do homem e cinco crianças estavam dentro da casa quando ele ateou fogo. O motivo seria a separação do casal.

Ainda de acordo com as informações dos bombeiros, ele não estaria aceitando a separação e tentou agredir a mulher e em seguida incendiou a casa. A casa de madeira foi completamente destruída pelas chamas. Todos os moradores conseguiram sair a tempo e ninguém se feriu.

Os bombeiros utilizaram dez mil litros de água para conter as chamas e resfriar as residências anexas ao local que pegou fogo. O homem que ateou fogo na casa foi agredido por moradores e amarrado no chão até a chegada da Polícia Militar.

