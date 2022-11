E cadê os gols? Copa de 2022 já tem mais 0x0s do que o Mundial de 2018 inteiro

A Copa do Mundo do Catar bateu uma marca negativa em relação ao Mundial de 2018, disputado na Rússia, nesta terça-feira (22). Apenas no terceiro dia de jogos, a edição de 2022 já teve mais empates por 0 a 0 do que a Copa da Rússia inteira.

No Mundial de 2018 houve apenas um empate por 0 a 0 na fase de grupos entre França e Dinamarca na terceira rodada do grupo E.

2018:

França 0x0 Dinamarca (3ª rodada da fase de grupos)

2022:

Dinamarca 0x0 Tunísia

México 0x0 Polônia

Marrocos 0x0 Croácia

Já em 2022, apenas nesta terça-feira já houve dois empates seguidos por 0 a 0, entre Dinamarca x Tunísia e México x Polônia. Outro empate sem gols foi registrado também na manhã desta quarta-feira (23) entre Marrocos x Croácia.

Web reclama de mais um 0x0

Na web, usuários não perdoaram mais um empate sem gols no Mundial do Catar. “Não estou preparada para ver mais um 0 a 0”, disse uma usuária.

C“Mais um 0 a 0 nessa que é a pior Copa da história”, escreveu outro. “Se tiver mais um 0 a 0 eu paro de assistir essa Copa”, reclamou outro.

Com informações: Sulinfoco