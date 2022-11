Protetor solar será distribuído de graça em Santa Catarina

Os balneários mais movimentados de Florianópolis, em Santa Catarina, terão dispositivos automatizados para oferta gratuita de protetor solar, fator 30 FPS. O projeto da prefeitura prevê a criação de dez pontos de distribuição e custo zero para o Executivo.

Os balneários escolhidos foram: Santinho, Canasvieiras, Forte, Lagoa da Conceição, Beira Mar, Campeche, Joaquina, Jurerê Internacional, Ingleses e Barra da Lagoa.

Eles foram selecionados por serem os mais visitados durante a temporada de verão, que registra cerca de um milhão de turistas apenas em Florianópolis.

Os equipamentos se parecem com os já utilizados para dispensar álcool em gel e os modelos, aprovados pela Secretaria Municipal de Turismo, e serão instalados à beira-mar, em calçadas próximas às entradas das praias.

Os refis das máquinas com protetor solar devem ser abastecidos e repostos pelas empresas responsáveis, aprovadas no chamamento público em andamento.

Elas poderão utilizar o espaço para publicidade durante todo o verão e também serão responsáveis pela reparação ou substituição dos aparelhos danificados, caso necessário.

Segundo a prefeitura, a ideia foi inspirada em praias e parques australianos e americanos, como em Miami, Nova York e Boston.

Os interessados em participar chamamento público devem enviar seu pedido de cadastro até o dia 24 de novembro para o email editalturismo@pms.sc.gov.br.

O período de vigência dos equipamentos será de 01 de janeiro a 31 de março de 2023, podendo ser renovado por mais trinta dias.

Florianópolis tem cerca de 500 mil habitantes e 42 praias. Conhecida como a Ilha da Magia, registra movimento turístico o ano todo.

Ela é formada por uma parte insular (ilha de Santa Catarina) e outra parte continental, incorporada à cidade em 1927 com a construção da ponte pênsil Hercílio Luz, cartão-postal da capital catarinense, com 820 metros de comprimento.

Para os turistas, a cidade oferece atrações de lazer e descanso para todos os gostos, desde balneários agitados e famosos, como Jurerê Internacional, até praias quase desertas, ou com permissão para a prática do nudismo, como a Galheta.

Outra novidade para esta temporada será o passeio turístico em um navio catamarã, que tem três andares, espaço para eventos e dois restaurantes. O barco tem capacidade para 400 pessoas e terá como trajeto as baias Norte e Sul da cidade, partindo do trapiche da Beira-Mar Norte.

Com informações: Folha SÃO Paulo