Argentina vence Croácia por 3 a 0 e se classifica para a final da Copa do Mundo

Falta apenas um passo para a Argentina chegar ao sonhado tri da Copa do Mundo. Nesta terça-feira (13), no estádio Lusail, a seleção argentina venceu a Croácia por 3 a 0 pela semifinal do Mundial do Catar, com gols de Messi e Julián Álvarez (2x). Os argentinos voltam a carimbar vaga em uma final de Copa depois de oito anos.

Com a classificação, a Albiceleste vai disputar a decisão do principal torneio do futebol pela sexta vez na história. O país vizinho foi campeão das Copas do Mundo de 1978 e 1986, e ficou com o vice em 1930, 1990 e 2014. Capitão e camisa 10 da equipe, Messi vai disputar a segunda final de Copa com a camisa da seleção argentina.



O adversário do time de Lionel Scaloni na grande decisão do próximo domingo (18) será o vencedor da semifinal entre França e Marrocos. Franceses e marroquinos vão se enfrentar nesta quarta-feira (14), no estádio Al Bayt. A Argentina aguarda pela bicampeã do mundo França ou a surpresa Marrocos.



O jogo



A Croácia começou a partida com mais posse de bola, colocando a Argentina no campo de defesa. A seleção croata rodava a bola de um lado para o outro, mas a Albiceleste, bem fechada, impediu que o domínio inicial da equipe europeia resultasse em oportunidades de gol.

Segura na defesa, a Argentina foi fatal quando teve oportunidades de atacar. Aos 31, Enzo Fernández lançou Julián Álvarez, que invadiu a área sozinho e foi derrubado por Livakovic – o italiano Daniele Orsato marcou o pênalti. Na cobrança, Messi bateu forte e no alto para abrir o placar no Lusail.



A vantagem no marcador injetou empolgação na equipe de Lionel Scaloni, enquanto a Croácia teve minutos de descontrole. A Argentina aproveitou o cenário a favor e marcou o segundo logo na sequência. Aos 38, Julián Álvarez ganhou duas divididas em contragolpe e, cara a cara, não deu chances a Livakovic: 2 a 0. A primeira etapa terminou com vantagem segura dos argentinos.



Com o placar adverso, a Croácia voltou para o segundo tempo com tudo na busca pelo empate. No entanto, a tentativa croata teve mais afobação do que precisão, o que foi bom para os argentinos, seguros pela vantagem no placar. Com o relógio a favor, a equipe sul-americana apenas aguardou a seleção europeia.



Aos poucos, a Argentina foi aproveitando algumas escapadas. Uma delas ocorreu aos 23, quando Messi fez o que quis com Gvardiol pela esquerda e serviu Julián Álvarez, que pegou de primeira e completou para as redes. Com a vaga carimbada, a reta final da última foi de festa para os argentinos, dentro e fora de campo. No Lusail, a torcida da Albiceleste cantou forte para comemorar a vaga na decisão. A Argentina está na final da Copa do Mundo do Catar.

Com informações: SBT