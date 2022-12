Adolescente é resgatado de helicóptero após se afogar na Serra Catarinense

Um adolescente de 16 anos foi resgatado pelo helicóptero da Polícia Militar após se afogar nesta segunda-feira (12), em um rio do município de São José do Cerrito, sentido a Lages, na Serra Catarinense.

De acordo com a Polícia Militar, o paciente apresentava grau avançado de afogamento e recebeu atendimento médico no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A vítima foi imobilizada pela equipe e conduzida até o centro de referência pelo helicóptero Águia 04 para ter celeridade no transporte.

A corporação destacou que o deslocamento do paciente pelos meios convencionais levaria aproximadamente 1 hora, mas com o apoio do transporte aéreo, levou apenas 12 minutos, além do adolescente ter recebido todos os cuidados médicos necessários durante a locomoção.