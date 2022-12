Na provável despedida de Modric pela seleção, a Croácia venceu o Marrocos por 2 a 1 e ficou com o terceiro lugar da Copa do Mundo.

É a terceira vez que conseguem o pódio em suas seis participações no torneio.

O Marrocos, por sua vez, termina com a melhor campanha de uma seleção africana – e também árabe – em Copas do Mundo.

Os gols foram marcados por Gvardiol pelos croatas, depois empate de Dari pelos marroquinos e por fim o peixinho de Orsic para definir a vitória.