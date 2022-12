Bom Jardim da Serra (com 81,5%) teve o maior crescimento do PIB per capita de Santa Catarina

O IBGE divulgou, nesta última sexta-feira (16), em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, as Secretarias Estaduais de Governo, resultados do Produto Interno Bruto – PIB dos Municípios no exercício de 2020 (já que os dados são apresentados, pelo IBGE no biênio posterior). O que chamou a atenção foi que o município de Bom Jardim da Serra obteve o maior crescimento do PIB per Capita, obtida mediante a divisão da Renda Total Bruta pelo número de habitantes do município e o resultado foram estes:

Bom Jardim da Serra (81,5%) teve o maior crescimento do PIB per capita

• Entre todos os municípios catarinenses, Bom Jardim da Serra foi o que teve maior crescimento do PIB per capita (81,5%) em relação a 2019.

• O PIB per capita de Bom Jardim da Serra passou de R$ 27.982,43 em 2019 para R$ 50.777,91 em 2020, saltando da 191ª para a 55ª posição no estado.

• O avanço do PIB per capita no município de Bom Jardim da Serra acompanhou a variação do PIB a preços correntes, que cresceu R$ 109,6 milhões em 2020.

• Considerando somente os 20 municípios com maiores PIBs a preços correntes em 2020, Itajaí (15,4%) foi o de maior crescimento do PIB per capita em 2020.

• Chapecó (11,8%), Caçador (11,3%) e São Francisco do Sul (10,2%) aparecem em seguida.

• O PIB per capita de Santa Catarina (R$ 48.159,24) cresceu 6,7% e foi o 4o maior do país em 2020.

Veja os dados na íntegra emitido pela Agência de Notícias do IBGE: