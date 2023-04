Sem espaço em 2023, jogadores são emprestado pelo Vasco para acumular experiência

O Vasco da Gama está se reestruturando dentro e fora de campo desde a assinatura do contrato da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Com uma grande mudança no potencial do clube carioca, alguns jogadores foram contratados para reforçar o elenco que retornou à primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

Em compensação, outros atletas perderam espaço e não vão ficar em São Januário para o restante da temporada. Em comunicados recentes, o Gigante da Colina anunciou duas saídas. A diretoria optou por emprestar o meia Laranjeira ao Remo, do Pará. Conforme nota oficial, ele integrará o elenco do Remo até o final do mês de novembro.

Outro atleta que não está nos planos da atual comissão técnica é o zagueiro Ulisses, que foi repassado ao Vila Nova, de Goiás. O jogador assinou um contrato com o time goiano até o encerramento da Série B do Brasileirão, com possibilidade de compra ao final do acordo.

Se Laranjeira e Ulisses se despediram do Vasco, a equipe segue atenta às opções disponíveis no mercado e se preparando para a estreia no Campeonato Brasileiro. O primeiro compromisso do time carioca será diante do Atlético Mineiro, fora de casa. A partida está agendada para o dia 15 de abril, um sábado, no estádio do Mineirão.

O primeiro jogo diante da torcida será contra o Palmeiras, no dia 23 de abril. No entanto, o local do embate continua indefinido, já que a intenção do Gigante da Colina é levar o duelo para o Maracanã. Mas a situação ainda não foi devidamente resolvida, ou seja, o Vasco pode encarar o Verdão – atual campeão brasileiro – em São Januário.

Essas são apenas as duas primeiras partidas do Gigante da Colina na Série A, mas os torcedores terão 38 rodadas para apoiar o time e também mostrar que entendem tudo de futebol. Afinal, a F12.bet é uma das plataformas de apostas esportivas que mais cresce no mercado e oferece ODDS atrativas.

O usuário pode deixar seus pitacos em basquete, vôlei, tênis, handebol, futsal e até mesmo nos esportes eletrônicos. Quer mudar um pouco de jogo? Então, é possível testar a sua sorte nos melhores jogos de cassino ao vivo e cassino online do mercado! Vamos lá?