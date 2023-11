Bárbara Schlichting Bittencourt de São Joaquim brilha na Seleção Catarinense de Basquete Sub-16

São Joaquim ganha destaque através do esporte catarinense, onde a atleta de performance excepcional a Joaquinense “Bárbara Schlichting Bittencourt” , uma das atletas mais promissoras da seleção catarinense de basquete. Filha de Miriam Carla Schlichting e Maurício Marques Bittencourt, ambos apoiadores do esporte, Bárbara tem se destacado como um talento extraordinário nas quadras.

No último final de semana, a atleta joaquinense fez parte da delegação sub-16 de basquete feminino que representou Santa Catarina na final do Brasileiro de Seleções Estaduais sub-16, realizado em São Paulo. A competição foi acirrada, e a equipe catarinense alcançou um notável segundo lugar, sendo superada apenas por São Paulo, que sagrou-se campeã.

A performance da seleção catarinense sub-16 não apenas reforça a qualidade do basquete no estado, mas também destaca a força e o respeito que o esporte conquistou em nível nacional. A equipe demonstrou habilidade, determinação e coesão, conquistando admiradores por todo o país.

A participação de Bárbara Schlichting Bittencourt na competição não passou despercebida, evidenciando o talento singular da atleta. Seus pais, Miriam e Maurício, orgulham-se não apenas do desempenho da filha, mas também do papel ativo que desempenham como incentivadores do esporte na comunidade de São Joaquim.

O segundo lugar no Brasileiro de Seleções Estaduais sub-16 não é apenas uma conquista para Bárbara e sua equipe, mas também um feito que enaltece o basquete catarinense, consolidando-o como uma grande equipe esportiva em todo o país. Com uma atleta tão talentosa como Bárbara, o futuro do basquete em Santa Catarina parece promissor, e o nome de Joaçaba continuará brilhando nas quadras brasileiras.