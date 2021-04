Em Brasília, Daniela Reinehr tem reunião com secretário especial de Cultura sobre auxílio ao setor de eventos

A governadora Daniela Reinehr se reuniu com o secretário especial de Cultura, Mário Frias, na manhã desta quinta-feira, 15, em Brasília. O principal assunto do encontro foi o auxílio ao setor de eventos, um dos mais duramente atingidos pela pandemia. Durante a conversa, o secretário contou que uma linha de financiamento para o setor, no valor de R$ 405 milhões, deve ser ativada pelo Governo Federal em breve via BNDES.

“Nesta semana, recebemos as demandas da área de eventos e prontamente trouxemos essa situação ao secretário Especial da Cultura, aqui em Brasília, que acolheu o assunto. Sabemos que esse setor é um dos mais duramente atingidos e estamos trabalhando para construir uma perspectiva de melhora para esse cenário”, afirmou Daniela Reinehr.

O secretário Especial destacou que está atento às necessidades do setor, que representa cerca de 4,5% do PIB nacional. “Nós temos essa preocupação com o setor de eventos, que foi o primeiro a parar. Iniciamos as tratativas ainda em novembro. Acreditamos que o serviço essencial é todo aquele que coloca um prato de comida na mesa das pessoas. Agora, ativaremos essa linha de crédito, com R$ 405 milhões, para auxiliar especificamente o segmento”, conta Frias.

O secretário de Articulação Nacional, Jorge Davi, acompanha a agenda da governadora em Brasília, que também incluirá uma audiência com o ministro da Saúde no fim da tarde.

