A Retomada dos Eventos em Lages com a Campanha “Evento Consciente”

O lançamento da campanha Evento Consciente aconteceu na última quarta-feira, dia 1º. Ainiciativa do Núcleo de Eventos da Acil, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde deLages, prevê a volta dos eventos na cidade, com o máximo de 100 pessoas, de uma formasegura e organizada.Para tanto, existirá uma série de normas a serem seguidas: o número limitado de pessoas; aseparação dos convidados em grupos para cada mesa; a utilização de máscaras e álcool em gel.Além disso, a coordenadora do núcleo de eventos da Acil, Simone Girardi de Sá, faz o apelo:“Precisamos que vocês se vacinem. Vocês se vacinando, nós podemos continuar!”.Entre os serviços, o programa Qualifica Melhor disponibiliza cursos de capacitação para osprofissionais que vão trabalhar com o público, com todas as instruções necessárias para arealização de um evento com segurança e responsabilidade. O secretário de DesenvolvimentoEconômico e Turismo, Álvaro Mondadori, afirma que todos os cuidados estão sendo tomadospara o retorno do setor de eventos. “Estamos aqui para vender um pouco mais de otimismo”,afirma.

Fotos: Nilton Wolff

Por Julia Adhara – Jornalista