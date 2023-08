Vídeo: “Lauana Prado” convida os fãs para a 23ª Festa Nacional da Maçã em São Joaquim

A renomada cantora Lauana Prado surpreendeu seus fãs ao enviar um recado especial convidando todos a participarem da 23ª edição da Festa Nacional da Maçã, que acontecerá em São Joaquim, no dia 09 de setembro em uma realização da Prefeitura de São Joaquim e Ugioni Eventos.

Em seu vídeo de convite, Lauana Prado expressou sua empolgação em se apresentar na Festa Nacional da Maçã. A cantora, conhecida por sucessos como “Cobaia” e “Viva Voz”, compartilhou sua ansiedade em fazer parte de um espetáculo em São Joaquim.

Veja o vídeo:

O show de Lauana Prado está marcado para o sábado, dia 09 de setembro, e será precedido pelo aguardado espetáculo de abertura da banda Reação em Cadeia. O Palco Fuji, localizado no coração do evento, promete ser palco de uma noite repleta de energia, boa música e alegria contagiante de uma das cantoras de maior sucesso da música sertaneja na atualidade.

Os ingressos para a Festa Nacional da Maçã já estão à venda e podem ser adquiridos através do site oficial do evento ou em pontos de venda autorizados. Os organizadores recomendam que os interessados garantam seus ingressos com antecedência, uma vez que a procura tem sido expressiva.

Prepare-se para dançar, cantar e se emocionar na 23ª edição da Festa Nacional da Maçã em São Joaquim. Lauana Prado e Reação em Cadeia estão prontos para fazer deste evento um momento inesquecível. Garanta seu lugar e participe dessa celebração incrível!

Para mais informações sobre a programação e ingressos, visite o site oficial da Festa Nacional da Maçã: www.festadamacasaojoaquim.com