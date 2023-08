Estruturas da 23ª Festa Nacional da Maçã estão quase prontas para receber visitantes

Faltando menos de duas semanas para a 23ª Festa Nacional da Maçã, em São Joaquim, na Serra Catarinense, as estruturas que receberão os visitantes durante os quatro dias de festividades estão prontas.

A equipe responsável pela organização e realização, a Ugioni Shows e Prefeitura de São Joaquim, trabalham incansavelmente para garantir que tudo esteja em ordem para o evento, que ocorre de 7 a 10 de setembro.

A marca registrada do evento, a estrutura metálica que abrigará os diferentes shows regionais, está totalmente montada. O Palco Gala, destinado a receber as apresentações musicais, já se destaca com sua cobertura finalizada, prometendo oferecer um cenário espetacular para as atrações que subirão ao palco. A Arena Fuji, que irá receber os milhares de visitantes esperados para os shows nacionais está em avançado estágio de montagem e preparada para proporcionar um ambiente inesquecível da Festa da Maçã.

As áreas destinadas ao parque de alimentação e parte dos estandes externos também estão praticamente prontas, mostrando o empenho da equipe em garantir que todos os aspectos do evento estejam prontos para oferecer a melhor experiência possível aos participantes.

A programação musical da festa conta com nomes de peso, começando com o show de abertura de Munhoz e Mariano no dia 7 de setembro. A sexta-feira reserva a apresentação de Zé Felipe, enquanto Launa Prado e Reação em Cadeia agitam o palco no sábado. O encerramento do evento, no domingo, será marcado pelo show de Diego e Victor Hugo finalizando a Festa.

Além das atrações musicais, a Festa Nacional da Maçã oferecerá uma série de exposições e mostras que celebram a riqueza da região. Entre elas estão a Mostra Nacional da Qualidade da Maçã, a Mostra Joaquinense de Vinhos Finos de Altitude, a Mostra da Qualidade do Queijo Serrano e a Mostra do Mel da Serra Catarinense. A exposição de bovinos, o Núcleo de Ovinocultores e a exposição de equinos também prometem destaques, juntamente com rodeios, feiras de gado e um animado espaço de artesanato.

Veja a Programação Completa:

Os ingressos para a 23ª Festa Nacional da Maçã já estão à venda e podem ser adquiridos através do site oficial do evento: https://minhaentrada.com.br/. Não perca a oportunidade de fazer parte desta celebração única e vivenciar a cultura e a diversidade que São Joaquim tem a oferecer.