Tudo o que rolou no primeiro dia da Festa Nacional da Maçã 2022

A emoção tomou conta das ruas de São Joaquim, durante o desfile de retorno Festa Nacional da Maçã, que após 2 anos de espera voltou a ser uma realidade. Nesta última quarta (07), após o desfiles cívico da Independência do Brasil, foi realizado o desfile oficial da abertura da 22ª Festa Nacional da Maçã, destaque para as soberanas que encantaram o público presente e a todos que aguardavam ansiosos pelo retorno da tradicional festa que tem, como um dos principais objetivos, a valorização dos fruticultores e a retomada do turismo.

Após o desfile oficial, a Parque de Exposições abriu novamente os seus portões recebendo o seu maior evento, a abertura no palco principal homenageou empresas e grandes personalidades de São Joaquim, inclusive com a presença ilustre do Cônsul-Geral Adjunto do Japão Kazuu Wakaeda. Após o desfile oficial, a Parque de Exposições abriu novamente os seus portões recebendo o seu maior evento, a abertura no palco principal homenageou empresas e grandes personalidades de São Joaquim, inclusive com a presença ilustre do Cônsul-Geral Adjunto do Japão Kazuu Wakaeda.

O Palco Gala recebeu a primeira apresentação da noite com Chê Lokedo, e o Palco Fuji recebeu o tradicionalismo do grupo Matizes coma Gravação do DVD direto da Festa da Maçã e finalizou com o show nacional da dupla Guilherme e Benuto na atração da primeira madrugada de shows.

Guilherme e Benuto que destacaram, no repertório, grandes sucessos da carreira como “Batom Vermelho”, “Haja Colírio”, “Vagabundo Chora”, “Pulei na Piscina” e muitas outras. Guilherme e Benuto que destacaram, no repertório, grandes sucessos da carreira como “Batom Vermelho”, “Haja Colírio”, “Vagabundo Chora”, “Pulei na Piscina” e muitas outras.

Clique na imagem para abrir a galeria:

Oferecimento: