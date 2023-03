Jornal do SBT destaca a qualidade dos Vinhos de Altitude na cobertura da Vindima 2023 em Santa Catarina.

A super competente repórter Cláudia Vera Pletsch e o habilidoso cinegrafista Márcio Ramos deram um destaque especial mostrando aos telespectadores as principais atrações da Vindima 2023, que reúne 17 vinícolas da região de altitude de Santa Catarina.

A Villa Francioni foi a anfitriã da equipe de jornalismo do SBT, demonstrando os cuidados especiais na colheita das uvas, inclusive na qualidade dos vinhos produzidos. Os telespectadores puderam acompanhar de perto o trabalho dos produtores de vinhos de altitude da Serra Catarinense e entender por que os vinhos da região vêm ganhando todo esse destaque e atraindo cada vez mais turistas para o desenvolvimento do enoturismo.

Veja o Vídeo:

A cobertura do Jornal do SBT, em pareceria com o Agência São Joaquim Online proporcionou uma visão completa do evento, mostrando aos telespectadores tudo o que a Vindima tem a oferecer, principalmente durante o Festival da Vindima que ocorre durante os dois primeiros finais de semana de março com diversas atrações.

A presença da Vindima 2023 na cobertura do Jornal do SBT é mais um reconhecimento da importância do evento para a região de altitude de Santa Catarina. Com sua produção de vinhos de alta qualidade e suas atrações turísticas, a Vindima se tornou um dos principais eventos do calendário turístico da região e uma experiência imperdível para os amantes de vinhos.