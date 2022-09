Pela primeira vez em São Joaquim, Israel e Rodolffo se apresentaram na 22ª Festa Nacional da Maçã

Israel e Rodolffo se apresentaram pela primeira vez em São Joaquim no dia 10 de setembro, durante a 22ª Festa Nacional da Maçã

A dupla sertaneja trouxe um repertório cheio de sucessos e fechou a noite fria de sábado com o melhor do sertanejo, donos do hit “Batom de Cereja”, música mais tocada nas plataformas digitais no ano de 2021, foram aclamados pelo público na Festa da Maçã.

No repertório do show, todos os sucessos da extensa carreira como “Faz Amor Comigo só hoje”, “Só de Sacanagem”, Coração Traumatizou”, entre outros grandes sucessos.

