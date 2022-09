PM prende em São Joaquim autores de furtos em veículos, porte ilegal de arma de fogo/munição, falsa identidade e cumprimento de Mandado de Prisão

Durante a festa da maçã, ontem, 10, as guarnições de radiopatrulha e do Tático foram acionadas porque dois homens estavam em atitude suspeita circulando veículos.

Os homens foram abordados, sendo que um tentou se evadir, mas foi capturado em seguida.

Com eles haviam dois cartões de crédito de pessoas desconhecidas e um controle de portão, do qual os policiais desconfiaram ser um dispositivo que inibe o trancamento de veículos, popularmente conhecido como Chapolin.

As guarnições foram até os veículos em que eles estavam rondado e verificou-se, no mínimo, 05 caminhonetes abertas, sem sinal de arrombamento. Foram chamados os proprietários e alguns deram falta de seus cartões de crédito (coincidindo com os que foram encontrados). Todos afirmaram ter trancado seus respectivos veículos.

Os policiais efetuaram o teste no controle (Chapolin) e confirmaram que, quando acionado, ele evitava o travamento dos veículos.

Além disso, com os homens havia uma máquina de cartão, mais um cartão de outra vítima e uma munição .380. Sendo que um deles apresentou um documento que não era seu e foi enquadrado como falsa identidade, posteriormente foi encontrada a identidade original e verificado que o mesmo possuía mandado de prisão ativo e passagens por diversos crimes, inclusive por diversos outros furtos em veículos usando o mesmo modo de operar.

Também, em um dos veículos que foi aberto pelos homens, a guarnição encontrou uma arma de fogo.

DICA DE SEGURANÇA: ao trancar o veículo, faça o teste se realmente ele travou, além disso evite deixar objetos valiosos dentro do carro.

Fonte: PMSCLages6bpm