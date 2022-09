Dia histórico no Parque na Festa Nacional da Maçã

Muitas atrações e um número grande de público, marcou o dia 10 de setembro (sábado), durante a 22ª Festa Nacional da Maçã em São Joaquim.

No Palco Gala as apresentações tomaram conta das emoções do público, músicas nativistas, gaúchas, sertanejo até o bom e “velho” Rock N’Roll. As bandas que se apresentaram foram, Grupo Seiferts, Alcione e Alcionei, Zando e Banda Galileo, Grupo Trinca e Grupo Galopaço.

A noite foi a vez de Henrique Hames com o melhor do sertanejo, e logo em seguida para encerrar a noite fria de São Joaquim a dupla de grande sucesso Israel e Rodolfo emocionaram e aqueceram os corações dos fãs que se fizeram presentes no Palco Fuji.

