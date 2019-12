Equipe Pontão das Fábricas faz ação de natal em São Joaquim

A equipe Pontão das Fábricas mais uma vez faz a diferença na cidade de São Joaquim. Na véspera do Natal, apesar da correria e cansaço de todos os colaboradores, eles fecharam a loja e foram fazer um passeio pelos bairros, Madre Paulina, Nossa Senhora de Fátima e São José.

O grupo entregou muitos doces para as crianças. “O cansaço foi recompensado com o olhar e o sorriso de todas as crianças ao receber doces. Espero poder no próximo ano fazer novamente esta ação e chegar em mais bairros”, disse Vanessa Santos, gerente da Loja Pontão das Fábricas.