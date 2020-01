Perca para o Turismo – Projetista de Tirolesas em São Joaquim morre em acidente na cidade de Iraí

Sandro era proprietário da empresa Projeto Aventura, foi o idealizador da única tirolesa em São Joaquim, em 2004. Na época Sandro veio para São Joaquim sob intermédio do Subtenente Osvaldo Oliveira e Edgar George Buterfild. Durante duas edições da Festa da Maçã, montou uma mini tirolesa para o público sentir de perto a aventura.

O acidente aconteceu por volta das 17 h desta terça-feira(07), na cidade de Iraí, no Norte do Estado do Rio Grande do Sul, na divisa com Santa Catarina. Durante uma demostração na tirolesa de 1.700 metros de extensão, Sandro Marcos da Silva caiu no telhado de uma residência, e morreu na hora.

Em parceria com a Vinícola D’alture, Sandro estava elaborando uma nova tirolesa que iria incrementar o turismo de São Joaquim. Ele era amante de aventura e gostava de sentir a adrenalina.

Sandro era um homem experiente com mais de 25 anos montando tirolesas em todo Brasil, nunca houve algum acidente nos equipamentos de sua empresa, este fato isolado foi uma fatalidade.