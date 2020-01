Uma colisão lateral foi registrado hoje por volta das 10h da manhã na Avenida Adolfo Konder, no bairro esquina, envolvendo um caminhão de um empresa de gás, e um veículo VW Gol, com placas de São Joaquim, sendo o condutor de Urubici.

O condutor do gol precisou ser retirado do veículo pelos socorristas do corpo de bombeiros, devido a gravidade do acidente o motorista do caminhão teve apenas ferimentos leves, sendo encaminhado para hospital de Urubici.

Por Rádio Gralha FM